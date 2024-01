Um motorista de 38 anos perdeu o controle da direção na MG-135, entre Bias Fortes e Pedro Teixeira, e a esposa dele, de 36 anos, ficou presa às ferragens do carro na madrugada deste domingo (28).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender as vítimas. Testemunhas contaram que o homem seguia de Pedro Teixeira no sentido de Bias Fortes quando perdeu o controle da direção do carro e capotou. Ele sofreu ferimentos leves e foi atendido pela ambulância da Prefeitura de Bias Fortes.

Com o capotamento, a mulher do motorista ficou presa sob o veículo. Os bombeiros destacaram que o terreno era instável e tinha uma vala para escoamento das águas pluviais. Os fatores dificultavam os trabalhos dos militares.

As equipes de Barbacena utilizaram equipamentos de proteção individual, calços e desencarcerador para fazer uma abertura de acesso e retirar a mulher.

Segundo os bombeiros, ela estava consciente, orientada e com ferimentos leves. Ela recebeu um pré-atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Nova Lima e foi conduzida par ao hospital. O nome dela não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local do acidente.