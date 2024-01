Um homem de 42 anos matou o próprio pai, de 66 anos, com diversos golpes de madeira em Barrinha, na zona rural de Teixeiras, no início da tarde do último sábado (27).

A Polícia Militar (PM) contou que fazia patrulhamento quando recebeu uma chamada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sobre uma ocorrência de agressão.

Ao chegar no local, a PM viu que a unidade atendia a vítima. Testemunhas apontaram a direção que o suspeito teria fugido após cometer o crime.

O Samu disse que o idoso tinha um ferimento na cabeça e apresentava um trauma cranioencefálico (TCE) gravíssimo. Ele foi levado para o Pronto Socorro para ser estabilizado e depois encaminhado para o hospital, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória ao chegar no Pronto Socorro e não resistiu aos ferimentos.

Prisão

Após prestar apoio ao atendimento da vítima, a PM seguiu na direção apontada pelas testemunhas e conseguiu localizar e prender o homem suspeito do crime.

Ao voltar para o local do crime, os policiais conversaram com a esposa da vítima e mãe do suspeito, de 65 anos.

Ela contou aos policiais que o filho e o marido discutiam no terreiro da casa quando o filho começou a agredir o pai. O homem arrastou o idoso para dentro da residência e acertou a cabeça dele com diversos golpes de madeira.

Não detalhes no Boletim de Ocorrência sobre o motivo da discussão.

A PM acompanhou a idosa até o Pronto Socorro, mas quando chegou ao local foi informada da morte do marido.

O homem de 42 anos foi encaminhado para a Delegacia.