Dois jovens, de 18 e 29 anos, foram baleados durante uma troca de tiros na manhã de sábado (27), no Bairro Santa Clara, em Viçosa. No domingo (28), três suspeitos de envolvimento na ocorrência foram detidos com armas e drogas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã de sábado, por meio de 190, sobre uma troca de tiros na esquina das ruas Marli Azevedo e José Mayrink.

As informações apontavam que quatro ou cinco pessoas estavam em um carro e atiraram contra os dois jovens. As equipes encontraram as vítimas baleadas e as encaminhou para o Hospital São Sebastião. Os nomes e onde os jovens foram atingidos não foram revelados.

Troca de tiros

Durante depoimento, os jovens se recusaram a falar quem seriam os suspeitos do crime e disse que resolveriam isso depois, pessoalmente.

Segundo a PM, eles apenas disseram que seguiam pela Rua Marli Azevedo quando, ao acessar um escadão, o carro chegou e os suspeitos começaram a atirar. Eles então fugiram e entraram em uma casa na mesma rua.

Duas pessoas estavam no imóvel e, para apoiar os jovens, também fizeram disparos contra os suspeitos. Marcas de tiros foram encontradas na janela, parede e telhado da casa.

Depois da troca de tiros, a dupla que estava na residência fugiu pela rua, um deles armado. Um suspeito foi retirado do local por uma moto e o outro voltou correndo para a casa.

Apreensão e prisão

Durante diligências na parte da tarde de sábado, a PM esteve na casa e conversou com mãe e filha que moram no local, após informações que um casal teria chegado no imóvel e o homem estaria armado.

Aos policiais, as mulheres negaram que tinha mais alguém em casa. Contudo, um militar viu um homem armado no terraço da residência. Elas disseram que estavam no imóvel durante o tiroteio, mas não tinham mais informações.

Após avistarem o homem armado, as equipes entraram na casa e localizaram o suspeito, de 34 anos, escondido atrás de uma caixa d’água. Na cintura dele uma arma calibre 9mm foi encontrada.

Próximo de onde ele estava uma outra arma, .380, foi localizada. A perícia esteve no local e recolheu cápsulas de 9mm e .40mm.

A suspeita é que os jovens baleados e o homem tenham se associado para a venda de drogas e cometimento de homicídio, e por isso teriam sofrido represálias pelo grupo,

Todos os envolvidos receberam voz de prisão.