Um homem de 53 anos foi agredido com diversos golpes de madeira e está internado em estado grave em Juiz de Fora. Um homem de 37 anos confessou a agressão registrada em Mar de Espanha e disse que teria levado um tapa da vítima.

Na noite do último sábado (27), a Polícia Militar (PM) foi acionada após a agressão e que a vítima estaria caída no chão, mas ainda consciente. Segundo apurado, agressor e vítima bebiam juntos quando se desentenderam.

O homem mais novo deixou o local e voltou com uma madeira, e passou a golpear a vítima na cabeça, face e abdômen, e foi levado para o hospital.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse que foi acionado para transferir o homem da Santa Casa para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, em Juiz de Fora. ele estava com ferimentos graves e profundos na cabeça, sedado e intubado.

À reportagem, a Prefeitura disse que ele está em estado grave e entregue aos cuidados intensivos.

Prisão

A PM iniciou as buscas para localizar o agressor, que foi encontrado, detido e encaminhado para a Delegacia. Durante depoimento, ele contou que a agressão começou após a vítima o agredir com um tapa no rosto.

A mulher e a filha teriam presenciado a primeira agressão. Contudo, a PM disse que as duas não foram localizadas para confirmar ou não a versão.