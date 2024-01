Um homem, de 29 anos, foi preso após realizar disparo com arma de fogo na Rua Eli Vieira Gonçalves, Bairro Jardim do Sol, em Conselheiro Lafaiete, nesse domingo (28). Segundo a Polícia Militar (PM), após denúncia anônima, o suspeito foi localizado e com ele encontrado um revólver calibre 38.

Jovem presa por táfico de drogas

Também foi feita a prisão de uma suspeita de 28 anos de idade, por tráfico de drogas. De acordo com os militares, foram localizados na bolsa da suspeita, dez tabletes de maconha e 11 pinos de cocaína.

Eles foram presos e o material apreendido.