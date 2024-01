Um estudante de Medicina Veterinária foi indiciado no encerramento do inquérito policial que apurou a morte de cinco filhotes de cães registrado na Colônia Rodrigo Silva, em Barbacena, em dezembro de 2023. Na época, foi compartilhado um vídeo em que o suspeito aparecia agredindo os animais com um martelo.

Na ocasião, foi compartilhado em redes sociais um vídeo onde o homem aparece agredindo os animais com um martelo.



O investigado afirmou ter sacrificado os animais por suspeitar que eles estivessem contaminados por uma doença chamada cinomose. Porém, conformas as informações levantadas pelas investigações e com os dados colhidos pela perícia realizada nas imagens, foi apurado que, caso a doença realmente existisse, era algo que poderia ser tratado e jamais seria permitido que os animais fossem sacrificados daquela forma.



O delegado responsável pelas investigações, Alexandre Ramos, destacou que, mesmo que os filhotes estivessem com a doença e não houvesse possibilidade de cura, o protocolo a ser adotado não poderia ser a ação adotada pelo agressor, já que ele matou os animais por meio de um ato cruel. Em casos onde a doença está em fase terminal, a eutanásia só pode ser realizada em ambiente veterinário, por um profissional habilitado e em um processo que seja indolor aos animais.



O suspeito foi indiciado, e o inquérito policial, encaminhado ao Ministério Público para as providências cabíveis.