Quatro jovens, com idades entre 20 e 27 anos, foram detidos com drogas dentro de uma casa no Bairro São Sebastião, em Santos Dumont, na noite dessa segunda-feira (29).

A polícia recebeu informações que algumas pessoas fariam o refino e preparo de drogas no imóvel. Ao monitorar o local, os militares viram um rapaz de 21 anos sair da residência com duas sacolas.

A PM tentou abordar o jovem, que fugiu, mas foi contido. Uma grande quantidade de cocaína estava nas sacolas.

Dois rapazes, de 23 e 27 anos, e uma moça de 20, foram abordados dentro da casa. No imóvel foram encontrados R$ 216 em dinheiro, um cigarro de maconha, duas balanças de precisão, um rádio comunicador, além de diversos materiais relacionados ao embalo e preparo de drogas.

O rapaz de 27 anos entregou aos policiais quatro papelotes de cocaína. Todos os jovens foram detidos e encaminhados para a Delegacia.