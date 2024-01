O trecho entre os kms 80 e 102 da BR-040, na Serra de Petrópolis, será interditado para a subida de carretas de grande porte na madrugada desta sexta-feira (2). Os veículos passarão pela pista de descida e a reversão exigirá a interdição total.

Segundo a Concer, que administra a rodovia, "a operação será necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem sua passagem pela pista de subida, de traçado quase centenário".

A interdição pode ser adiada em caso de condições climáticas ou operacionais favoráveis. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai acompanhar a operação.

A Concer orienta que os motoristas programem a viagem e evitem retenções no trecho da rodovia durante a operação especial. Para obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego na BR-040, o usuário deve ligar para a Central de Atendimento Concer: 0800-2820040. Portadores de deficiência auditiva e de fala: 0800-2810041. A operação especial na descida da serra também estará no Facebook Concer e WhatsApp Concer (21-99724-2655, Duque de Caxias| 21-97288-3912, Serra | 21-997848115, Itaipava-Juiz de Fora).