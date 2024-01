Um carro clonado foi apreendido na MGC-265 em Rio Pomba, nessa terça-feira (30). Dois jovens, de 24 e 26 anos, foram detidos.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fazia uma operação na rodovia quando, na altura do km 109, abordou um carro com placa de Governador Valadares que era conduzido por um rapaz de 24 anos. O outro jovem era passageiro.

A abordagem dos policiais no carro levantou suspeitas e, durante pesquisas, foi verificado que o veículo era clonado, com placa original de Belo Horizonte, com comunicado de roubo ocorrido no Rio de Janeiro em novembro do ano passado.

Dentro do carro a PMRv apreendeu três celulares e R$ 2.477 em dinheiro. O veículo foi encaminhado para um pátio credenciado e os jovens para a Delegacia.