A Polícia Militar (PM) encontrou papelotes de cocaína após denúncia que um adolescente de 16 anos teria escondido a droga no fim da tarde dessa terça-feira (3), em Santa Cruz de Minas.

No local da denúncia, no Bairro Cascalho, a PM encontrou em um matagal, próximo a um muro com tijolos, seis papelotes de cocaína já embalados, prontos para a venda.

O adolescente não foi encontrado até o momento.