Uma mulher de 30 anos foi detida dentro de casa depois da Polícia Militar (PM) ouvir as tentativas de jogar drogas no vaso e dar descarga na noite dessa terça-feira (30) no Bairro San Raphael II, em Ubá. Outros dois jovens foram detidos.

Durante patrulhamento na região, os militares viram duas pessoas em uma moto sendo possível ver que, ao perceber a presença policial, jogaram três pinos de cocaína no chão.

A dupla foi abordada e o material jogado ao chão recolhido. Os suspeitos, dois jovens de 22 e 24 anos, disseram que buscaram a droga em uma casa e entregariam a outra pessoa, e receberiam R$ 30 por isso.

As equipes então foram para o imóvel e viram um suspeito sentado na calada. Ao ver os militares, ele fugiu e entrou na casa, fechando o portão de acesso.

Até que o portão fosse aberto, os policiais ouviram um intenso barulho de água e descargas. Depois de entrar na casa, a mulher de 30 anos foi abordada e as equipes encontraram 16 pinos e uma sacola de cocaína, e 18 buchas de maconha.

Os dois jovens e a mulher foram detidos e encaminhados para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.