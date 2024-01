Por meio do cumprimento de quatro mandados de prisão e seis pelo crime de tráfico de drogas, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público, em ação conjunta, prenderam 10 pessoas em Cataguases nesta quarta-feira (31). A operação promovida pelo Grupo de Intervenção Estratégica de Segurança Pública (GIESP) contou com a participação de 50 policiais, sendo 39 militares e 11 civis.

A operação contou com o apoio do helicóptero Pegasus e da equipe de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca).Entre os alvos, conforme detalhou o delegado Conrado Guedes, há duas investigações por homicídios qualificados, tortura, cárcere qualificado, tráfico de drogas e corrupção de menores envolvidos no caso.

O major Rodrigo da Silva Paro explicou que a maioria dos envolvidos tem passagens anteriores. Ele destacou que os crimes relacionados à ação policial desta quarta-feira (31) ocorreram no fim de 2023. Foram encontrados e apreendidos entorpecentes e aparelhos celulares ao longo das diligências em bairros como Taquara Preta, Pouso Alegre, Vila Reis, entre outros. Os adultos serão encaminhados para o presídio do município e os adolescentes infratores devem ser enviados para Juiz de Fora.

O major Marcus Vinícius de A. Castro afirmou que essa é uma resposta aos crimes que ocorreram no fim de 2023 e que a retirada desses infratores do convívio com a sociedade traz a sensação de segurança para as pessoas. Ele ainda pontuou que ocorreram reuniões para definir quais serão as ações estratégicas para resguardar a segurança dos foliões durante o carnaval na região.