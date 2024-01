A Operação denominada de "Escudo", desencadeada ao longo de janeiro em Muriaé e região, culminou na prisão de 34 pessoas, conforme confirmou o 47º Batalhão de Polícia Militar nesta quarta-feira (31). A ação foi intensificada após a morte do 3º sgt PM Roger Dias. O balanço foi divulgado por esforços realizados até o dia 30.

Os alvos são cidadãos em débito com a lei, entre eles, os egressos do sistema, que não retornaram das saidinhas temporárias, bem como indivíduos com mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça. A operação teve como objetivo retirar da sociedade aqueles indivíduos que insistem em confrontar a lei e não buscam através desses benefícios a ressocialização, mas sim, o cometimento de novos crimes.