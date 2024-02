Um jovem de 28 anos foi detido com maconha e crack na noite dessa quarta-feira (31), em Ewbank da Câmara. Ele teria comprado a droga em Juiz de Fora para vender em Ewbank.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que o rapaz estaria com a droga em um ônibus que saiu de Juiz de Fora para Ewbank da Câmara, e que ele desceria do veículo no Bairro Colônia de São Firmino.

Abordagem

As equipes foram para o ponto final do coletivo e quando viram o ônibus se aproximar, deram ordem de parada ao motorista. Um policial entrou no veículo pela porta traseira, viu o suspeito jogar algo no assoalho e se preparar para fugir, mas foi contido.

Debaixo do banco onde o jovem estava sentado a PM encontrou uma sacola com seis barras grandes e três pedaços pequenos de maconha, além de uma pedra de crack.

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia.



