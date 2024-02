Nessa quarta-feira (31), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) expediu uma recomendação de reforço nas medidas de combate à dengue ao prefeito e à secretária municipal de Saúde, em Conselheiro Lafaiete. Apesar do município, segundo o promotor de Justiça Lucas Barreto Ambrósio, cumprir políticas públicas em prol do combate ao mosquito, o último boletim epidemiológico registrou um índice de 1.131 novos casos.

Segundo a documentação, o prefeito em conjunto com a Secretaria de Saúde e com os órgãos da Vigilância Sanitária e Epidemiológica devem intensificar a fiscalização nas residências e prédios públicos e particulares, visando a eliminação dos recipientes que sirvam de criadouro ao mosquito transmissor da dengue, bem como intensificar a nebulização (“fumacê”) dos locais em que houve casos positivos da doença e nas proximidades.

O MPMG recomendou unicamente à Secretaria de Saúde a criação de programas de educação em saúde e mobilização social, contemplando as seguintes estratégias:

- Promover a remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadouros de mosquitos;

- Divulgar a necessidade de vedação dos reservatórios e caixas de água e de desobstrução de calhas, lajes e ralos;

- Implementar medidas preventivas para evitar proliferação do Aedes aegypti em imóveis desocupados;

- Promover orientações dirigidas a imóveis especiais (escolas, unidades básicas de saúde, hospitais, creches, igrejas, comércio, indústrias, etc.);

- Implantar ações educativas contra a dengue nas redes de ensino básico e fundamental;

- Incentivar a participação da população na fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue executadas pelo Poder Público;

- Intensificar a veiculação de campanha publicitária voltada à conscientização da população acerca dos cuidados necessários ao combate do mosquito Aedes aegypti.