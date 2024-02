Um motorista ficou preso às ferragens após perder o controle da direção e bater em uma árvore na MGC-265, em Muriaé, na tarde dessa quinta-feira (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor, que não teve a idade revelada, seguia de Miraí para Muriaé quando, no km 15, o acidente foi registrado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava no local e realizava os primeiros atendimentos à vítima, que sofreu um traumatismo craniano, trauma no tórax e fratura no fêmur.

O motorista foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital São Paulo.



Tags:

Muriaé