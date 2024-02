Uma caminhonete bateu em um caminhão na BR-267, rodou e bateu em outro carro em Bicas, na manhã desta sexta-feira (2). Um ônibus também se envolveu no acidente e dois motoristas ficaram feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a caminhonete seguia no sentido Juiz de Fora quando bateu no caminhão, rodou e bateu no carro que seguia atrás do caminhão. Com o acidente, um ônibus que seguia atrás do último veículo atingido bateu na traseira do carro.

O motorista da caminhonete aparentemente sofreu uma fratura e escoriações generalizadas, conforme os bombeiros. Ele foi retirado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Albert Sabin em Juiz de Fora. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

O condutor do caminhão teve escoriações e os passageiros do segundo carro e do ônibus não sofreram ferimentos graves. A motorista do carro foi conduzida para atendimento médico por precaução, por conta de um problema de coluna já existente.

Os bombeiros não precisaram desencarcerar nenhuma vítima e atuou na contenção de derramamento de óleo e combustível na pista. A Polícia Militar (PM) foi acionada.



