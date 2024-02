Uma mulher de 52 anos foi esfaqueada e agredida com um banco de madeira pelo companheiro, também de 52 anos, nessa quinta-feira (1º), no Bairro Bela Vista, em São João Nepomuceno. A suspeita do crime seria porque o homem não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher foi agredida em casa com uma facada no ombro e na cabeça por um banco de madeira.

A mulher gritou por socorro e o homem fugiu após as agressões. Ele ainda não foi localizado. O homem não aceitava o fim do relacionamento e seria o motivo da tentativa de feminicídio, conforme a PM.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento da mulher e depois a encaminhou para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura para saber o estado de saúde e aguarda retorno.