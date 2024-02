Um homem de 36 anos foi detido com papelotes de cocaína no Bairro Nossa Senhora do Carmo, em Barbacena, na noite dessa quinta-feira (1º).

A Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento na região quando viu dois homens em atitude suspeita. Eles foram parados e, durante a abordagem, o suspeito detido jogou o celular e um objeto no chão.

Foi verificado que o objeto era um papelote de cocaína e outro papelote foi achado no bolso dele. Nada de ilícito foi encontrado com o outro homem.

O suspeito disse que comprou a droga de outra pessoa e convidou o colega para consumir a cocaína com ele. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia.