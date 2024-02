Dois jovens, de 21 e 27 anos, foram detidos após a Polícia Militar (PM) flagrar a venda de drogas em uma casa na Rua Ângelo Sperandio, na Mangueira Rural, em Ubá, na noite dessa quinta-feira (1º).

A polícia recebeu denúncia sobre tráfico e, ao apurar as informações, viu uma pessoa sentada na porta do imóvel e um segundo suspeito fazer contato com compradores, pegar o dinheiro e entregar algo lodo depois.

Os dois foram abordados pelos militares, mas nada de ilícito foi encontrado com eles no momento. Dentro da casa, em um pote plástico, foi encontrada uma quantidade de drogas, dinheiro, documentos e papel com anotações sobre o tráfico, além de saquinhos para embalo dos entorpecentes.

A dupla abordada foi detida e encaminhada para a Delegacia. Os detalhes do material apreendido não foram divulgados.



