A primeira morte por dengue foi confirmada nesta sexta-feira (2) pela Prefeitura de Barbacena. Segundo o Executivo, trata-se de um homem de 54 anos.

Em nota divulgada pela Prefeitura, o homem morreu no dia 29 de janeiro e apresentava condições clínicas de evolução compatíveis com dengue grave quando foi internado. "O paciente deu entrada no Hospital Regional no dia 20 de janeiro com outra condição clínica pré-existente, compatíveis com dengue grave. Diante da situação, o paciente foi notificado por suspeita de dengue e seguido o protocolo de investigação", destacou a Administração.

Por meio das redes sociais a Prefeitura de Barbacena destacou que "a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado as ações para conter a proliferação da doença com aumento das visitas realizadas pelos agentes de combate à endemias. Além disso, eles contam com o apoio dos agentes comunitários de saúde na identificação de criadouros, orientação à população e acompanhamento dos pacientes, realização de aplicação de inseticida – fumacê, e atendimento de denúncias".

Outros casos da região

De acordo com informações do painel de monitoramento de arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), Juiz de Fora tem cinco casos de morte suspeita, Cataguases tem duas mortes suspeitas e Piau tem uma.

Tags:

Dengue