A garagem de uma casa pegou fogo na noite dessa sexta-feira (2) na Avenida Getúlio Vargas, no Centro d cidade de Cajuri. Os bombeiros afirmaram que não houve danos estruturais significativos ao imóvel.

Segundo a ocorrência, antes da chegada dos militares, pessoas que estavam no local, com o auxílio do caminhão-tanque da Prefeitura, iniciaram o combate às chamas.

Os bombeiros assumiram o controle, combateram o incêndio e removeram um carro, uma moto, uma bicicleta, ferramentas e utensílios domésticos, todos materiais consumidos pelas chamas.

A proprietária da casa não soube informar a causa do incêndio e relatou que o marido trabalhava no local. Populares que estavam por perto informaram que o morador sofreu queimaduras no braço e pernas ao tentar conter as chamas e havia sido encaminhado ao Posto de Saúde de Cajuri.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), posteriormente, o conduziu ao Hospital São Sebastião em Viçosa para avaliação médica.

A reportagem tentou entrar em contato com o Hospital para saber o atual estado da vítima, porém não foi atendida.