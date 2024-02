Uma vaca caiu em um túmulo aberto no cemitério do Bairro Santa Clara, no município de Alfenas, e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros na tarde dessa sexta-feira (2). Ao ver a situação, o dono do animal solicitou o apoio dos bombeiros realizar o resgate.

Ao realizarem a retirada da vaca, a equipe dos militares precisou içá-la de maneira cuidadosa para evitar ferimentos.

Após os trabalhos de resgate, o animal foi entregue ao proprietário.