Uma jararaca foi capturada pelo Corpo de Bombeiros na praça de pedágio da BR-040, em Correia de Almeida, nesse domingo (4).

A corporação foi acionada por funcionários da Concessionária Via 040, que administra a rodovia, que informaram que a serpente estava atrás de uma das cabines do pedágio.

De acordo com os bombeiros, a jararaca de 1,5 m estava muito arisca, mas contida pela equipe de intervenção da concessionária. A serpente foi colocada em um recipiente próprio para transporte com o auxílio de uma pinça.

Depois, a jararaca foi entregue ao biólogo e professor do Instituto Federal (IF) Fernando. O Corpo de Bombeiros alerta que, ao se deparar com animais silvestres perigosos ou agressivos, mantenha a distância e acione a corporação pelo telefone 193.