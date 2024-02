Os militares do Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete compareceram à festa de aniversário do pequeno Miguel, no Bairro São Sebastião, nesse domingo (4). O aniversariante, que completou 3 anos, fez uma festa com o tema "Super Heróis" e, por admiração, pediu a presença do Corpo de Bombeiros para completar o tema.



A guarnição, que chegou de sirenes ligadas à festa, foi recebida com grande entusiasmo pelo pequeno Miguel e os convidados. No local foi possível mostrar a viatura de combate a incêndio e os equipamentos utilizados no dia a dia operacional, que sempre são motivo de curiosidade e entusiasmo para os pequenos.



Para o soldado Wallace Corrade, fazer parte desses momentos especiais é uma das partes mais gratificantes de ser um bombeiro militar.

”Estar presente em um aniversário de criança representando o Corpo de Bombeiros é mais do que uma simples honra, é um privilégio que carrega uma carga de responsabilidade e gratidão. Sentir a admiração que elas têm por nós é genuinamente emocionante”, reflete.

Ele ainda completou:

“Saber que nossa presença pode inspirá-las a ajudar os outros e a valorizar a coragem é profundamente significativo. A importância vai além da farda; representa a confiança e o apoio da comunidade. É uma oportunidade de estabelecer laços e mostrar que estamos sempre prontos para proteger e servir”, conclui o militar.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais "acredita nesse incentivo à sociedade como forma de retribuição ao carinho e apoio que dia a dia é recebido".