Um homem de 33 anos foi detido com drogas perto de um evento de Pré-Carnaval na tarde desse domingo (4), no Centro de Cataguases. Segundo a Polícia Militar (PM), ele tem passagens anteriores, mas não especificou quais.

As equipes faziam patrulhamento para coibir o tráfico de drogas no evento quando receberam informações que um homem vendia entorpecentes perto do local.

O homem foi abordado na Praça Governador Valadares e os militares encontraram uma sacola com maconha esfarelada, um cigarro da mesma droga, dois celulares, uma balança de precisão, diversas embalagens para embrulho, além de várias sementes de maconha.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia.