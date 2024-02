Dois homens, de 47 e 59 anos, respectivamente, foram abordados por um quarteto no Bairro Boa Esperança, no município de Rodeiro, por volta das 3h09 desse domingo (4), por quatro pessoas que usavam máscaras de proteção hospitalar, que cobriam os rostos. Os suspeitos disseram que estavam armados e que as vítimas não deveriam olhar para eles.



Em seguida, os autores pegaram uma corda e amarraram as duas vítimas, uma em cada cadeira, e levaram cada um para quartos separados. Posteriormente, o amarraram e tiraram do bolso R$100, e um aparelho celular. Os autores fugiram em um carro. Minutos depois veículo foi flagrado por Câmeras do Programa "Olho Vivo" na cidade de Ubá e perseguido pela viatura do setor pelas ruas da cidade do município. O automóvel foi localizado as 14h44 do mesmo dia, na cidade de Rodeiro.