Um homem de 27 anos, denunciado por prática de tráfico de drogas foi preso em flagrante de delito na tarde de sexta-feira (2), no Povoado São Domingos em Ubá. Uma equipe do 21º Batalhão de Polícia Militar foi averiguar a situação após receber a queixa e, quando chegou ao endereço indicado, viu que o autor fugiu para dentro de uma casa, com uma arma na cintura.





Durante as buscas, foram localizados ainda 8 buchas de maconha, 40 pedras de crack, 44 pinos plásticos contendo substância aparentando ser cocaína além da quantia de r$ 10,00 (dez reais) em moeda corrente.

Realizada consulta via sistema informatizado, foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Sendo assim, o autor de 27 anos foi preso e os materiais apreendidos e encaminhados para a delegacia de plantão.