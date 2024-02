Dois homens foram detidos pela Polícia Militar (PM) por suspeita de tráfico e uso de drogas durante a madrugada desta terça-feira (6), no bairro São Pedro, em Barbacena. Os militares ainda apreenderam duas pedras de crack, R$ 30 em dinheiro e um celular de procedência duvidosa.

As equipes da PM iniciaram o monitoramento da região após receberem uma denúncia. No local, perceberam que um jovem de 28 anos realizava contato com diversos pedestres com o intuito de vender drogas.

Quando os policiais se aproximaram, um outro homem repassava uma quantia em dinheiro para o suspeito. Ao perceberem a presença da viatura, ambos iniciaram tentativa de fuga e correram em sentidos opostos. A equipe então iniciou o acompanhamento e conseguiu capturar os envolvidos.

Durante a fuga, o jovem dispensou duas pedras de crack que foram recolhidas durante a varredura. Os militares também apreenderam com o suspeito R$ 30 em dinheiro e um celular.

O suspeito denunciado não prestou esclarecimentos sobre os fatos, entretanto, o segundo abordado disse que estava no local para fazer o uso de drogas. Assim, o jovem de 28 anos foi detido por tráfico de drogas e o outro, por uso e consumo de entorpecentes.

Os autores e o material arrecadado foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.