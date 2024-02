O irmão do prefeito de Ewbank da Câmara José Maria (Cidadania), e outro morador da cidade foram atingidos por um raio na tarde dessa terça-feira (6), na zona rural do município.

Na manhã desta quarta-feira (7), a reportagem conversou com o secretário de Obras e coordenador da Defesa Civil de Ewbank, Cláudio Adriano dos Anjos, que explicou que as duas vítimas trabalhavam na zona rural, em um local de difícil acesso, quando foram atingidos.

Os dois homens foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma ambulância sanitária, e depois encaminhadas para um hospital em Santos Dumont.

Uma das vítimas atendida pelo Samu apresentou uma síncope durante o episódio e no momento do atendimento estava consciente, com dor de cabeça, mas sem evidências de lesões, apenas com uma discreta escoriação na cabeça que pode ter sido causada pela queda.

Segundo Cláudio, uma chuva rápida com trovões e relâmpagos foi registrada na cidade, mas não houve outros registros de ocorrência.

O secretário ressaltou ainda que todo o apoio foi dado às vítimas, que os dois homens já estão em casa e passam bem.