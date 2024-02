Após um desentendimento entre pai e filho, de 77 e 41 anos de idade respectivamente, os dois se agrediram e o mais novo ficou gravemente ferido na noite da última terça-feira (6), no Bairro São Joaquim, em Muriaé.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a briga teria começado após o filho questionar o pai se ele queria lhe dar um tiro. Após ouvir a negativa, o homem de 41 anos teria chutado o genitor.

Na tentativa de se defender, o idoso conseguiu pegar uma faca e a enfiou por repetidas vezes na perna do filho, que foi socorrido pelo Samu em estado grave.

Com a chegada das guarnições da PM, houve uma negociação com o intuito do autor entregar a faca e não causar nenhum mal a ele mesmo ou a outros familiares. Após os militares conseguirem apreender a faca, o suspeito foi detido e encaminhado para os procedimentos de rotina.

Segundo a PM, não há maiores detalhes sobre o que havia motivado a discussão.