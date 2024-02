Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) por suspeita de tráfico de drogas em Pinheirinho, na zona rural de Antônio Carlos, na noite de terça-feira (6).

Na casa do suspeito foram apreendidos quatro buchas de maconha embaladas e prontas para a venda, além de R$ 120 em dinheiro e um aparelho celular.

Os militares foram até o local após receberam informações de que o denunciado venderia de drogas e com armas de forma ilegal.

No interior do imóvel, o jovem foi abordado e negou a posse das armas, mas confessou que havia drogas no local. Após buscas, os militares localizaram os materiais, que foram apreendidos.

O autor foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.