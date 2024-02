Dois jovens de 18 anos foram detidos por suspeita de tráfico de drogas no fim da tarde dessa terça-feira (6), em Rio Pomba. Um deles fugiu da Polícia Militar (PM) e se escondeu em um bar.

A PM explicou que fazia patrulhamento no Bairro Nossa Senhora das Graças quando, na Rua Ozório Novato, viu um dos rapazes com algo enrolado em um plástico. Ao ver a viatura, ele correu para um bar e, logo depois, o outro rapaz saiu do estabelecimento com um volume no bolso direito.

Ele foi abordado e com ele foi encontrado dinheiro, que não teve o valor divulgado, e uma barra de maconha. Com o segundo suspeito uma quantia de dinheiro também foi encontrada, e não foi informado o valor.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Ubá.