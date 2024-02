Durante abordagem policial, um jovem de 22 anos foi detido e um adolescente de 17 foi apreendido pela Polícia Militar (PM) por posse ilegal de arma de fogo, na madrugada desta quarta-feira (7), em Ibertioga.

Foram apreendidos um celular, uma sacola com uma bermuda e uma camisa, 500 sacolas de zip (usadas para embalar drogas) e cinco munições intactas calibre 380.

Os militares realizavam a Operação “Blitz” quando abordaram um carro de transporte por aplicativo, com dois passageiros. No momento em que o condutor recebeu ordem de parada, o suspeito de 22 anos, que estava no banco do carona, fez um movimento brusco para passar uma sacola para o adolescente que estava no banco de trás do veículo.

Os ocupantes então receberam ordem para que descessem do veículo e passaram por buscas pessoais. Com o jovem foi apreendido o celular, que tocava incessantemente e havia sido comprado de um usuário de drogas em Barbacena.

Dentro do carro estavam a sacola com as roupas, os sacos zip e as munições.

As diligências continuaram na casa do adolescente, contudo o armamento não foi localizado.

