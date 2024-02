Mais de 40 veículos são fiscalizados 175 pessoas foram abordadas durante a Operação "Faro Fino" da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) nos dias 5 e 6 de fevereiro na MG-393, em Além Paraíba. Um veículo foi removido.

Com o apoio da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), a fiscalização busca combater o tráfico de drogas e o transporte ilegal de armas de fogo nas rodovias no período que antecede o Carnaval.

Foram abordados 10 ônibus coletivos intermunicipais e interestaduais, sete caminhões, duas carretas, 25 veículos de passeio e 175 pessoas abordadas e consultadas.

Segundo a PMRv, um veículo foi removido, mas o motivo não foi informado.