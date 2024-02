Um jovem de 23 anos foi detido em flagrante por tráfico de drogas e com um revólver na tarde de terça-feira (6), em Bom Jardim de Minas.

A operação da Polícia Militar (PM) teve início após o recebimento de denúncia anônima, que afirmava que um suspeito estaria armado na região central do município e vendia drogas. Ao ser abordado, o rapaz tentou fugir, mas foi contido pelos militares.

Durante as buscas com o jovem, os policiais encontraram um revólver calibre 32, com seis munições intactas, seis comprimidos de ecstasy, 19 pinos de cocaína e 30 pedras de crack.

O suspeito foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de São João Del-Rei.