Um homem de 35 anos foi preso na cidade de São Geraldo, nessa quarta-feira (7), por violência doméstica a abuso sexual. Segundo a Polícia Civil, ele teria cometido crimes sexuais contra as enteadas de 14 e 16 anos, e diversos delitos contra a ex-companheira de 36 anos.

A prisão foi feita durante a Operação "Tolerância Zero", que combate a violência doméstica e familiar contra mulher e delitos sexuais contra criança e adolescente.

Investigação

A equipe da Delegacia em Visconde do Rio Branco apurou que o suspeito teria cometido diversos delitos contra a ex-companheira, de 36 anos, além dos crimes de ameaça, difamação, injúria, violação de domicílio, furto e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O homem também teria abusado das enteadas. A menina de 14 anos era abusada sexualmente pelo suspeito desde os 8 anos de idade, o que configura estupro de vulnerável. Já a adolescente de 16 anos foi vítima de importunação sexual.

De acordo com a Civil, diante da persistência do homem e as ameaças - inclusive de fuga após concretizar o mal prometido -, foi solicitada a prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça.

Com o mandado de prisão, a operação foi organizada para prender o homem, que estava escondido em um imóvel na cidade de São Geraldo, cerca de 15 km de Visconde do Rio Branco.

Um celular foi apreendido para extração e análise de dados conforme autorização Judicial.