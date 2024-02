Cinco pessoas foram detidas por tráfico de drogas nesta quarta-feira (7) em diferentes ocorrências registradas em Conselheiro Lafaiete. No primeiro caso, que teve origem em uma denúncia recebida via 190, um veículo estacionado próximo ao Parque de Exposições com suspeita de venda de entorpecente. Havia três indivíduos no local, que foram abordados no local.

Um dos envolvidos assumiu ser dono de um tablete de maconha encontrado durante a revista. Os outros dois envolvidos alegaram que eram apenas usuários. A Polícia Militar também apreendeu a quantia de R$ 202,00 e três celulares dos abordados, que foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Em outra ocorrência, registrada no final da tarde do mesmo dia, um jovem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas. Foram localizados dois tabletes de maconha. O autor foi alcançado e contido após fugir de uma operação de blitz de trânsito.

Na ocasião, ele estava como passageiro em uma motocicleta, cujo condutor, não acatando ordem

de parada, conseguiu evadir assim que o comparsa desceu do veículo. No período da noite, após informações repassadas via rede rádio na área do 31º BPM, a respeito do furto de uma motocicleta, registrado no posto de combustíveis situado no Bairro Santa Matilde.

A Polícia Militar iniciou rastreamento, durante as buscas, o veículo foi visto no Bairro Paulo Sexto em

posse de um indivíduo que tentou se esconder em um Terreiro de Umbanda, no entanto, ele foi alcançado. Durante a abordagem, foi localizada a chave da moto furtada, além dos seis tabletes de

maconha, um papelote contendo cocaína, um aparelho celular. O autor de 20 anos foi preso em flagrante por furto e tráfico de drogas e foi conduzido para a Delegacia.





