Municípios da Zona da Mata foram alvo da Operação "Carnaval Seguro" deflagrada em conjunto pelas Polícias Militar e Civil nesta quinta-feira (8), por conta da proximidade com a festa. As ações ocorreram simultaneamente em Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga e Mar de Espanha onde se concentram os maiores públicos de foliões na Subárea. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em endereços específicos, associados a indivíduos ligados a organizações criminosas. A intenção do trabalho é coibir o tráfico de drogas e, consequentemente, prevenir a ocorrência de outros crimes, como homicídios, durante o feriado.

No 2º Pelotão da 33ª Cia da Polícia Militar, quatro autores foram presos. Com eles foram apreendidos R$ 2.826,00 reais, oito papelotes de cocaína, 34 pedras de crack, cinco aparelhos celulares, duas câmeras de monitoramento, três cartões de crédito, nove invólucros de cocaína, dois comprimidos de êxtase, uma balança de precisão, 32 munições de calibre .380, nove munições de calibre .38, uma pistola calibre .380.

No 4º Pelotão da 33ª Companhia da Polícia Militar, um homem foi preso, e foram apreendidos três tabletes pequenos de maconha, 19 buchas de maconha, três barras de maconha, três papelotes de cocaína, uma pedra bruta de cocaína, dois potes de fermento em pó com substância semelhante à cocaína, três tênis de procedência duvidosa, uma máquina de cartão de crédito, um telefone celular, uma balança e R$ 639,00 em dinheiro.

A operação empregou 36 policiais militares em 10 viaturas, e 04 policiais civis em 01 viatura.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos autores, sendo encaminhados às delegacias de Rio Preto e Mar de Espanha para demais providências.