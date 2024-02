Na última terça-feira (6), a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recebeu, do Governo de Minas, 71 novas viaturas. Dentre os 51 municípios contemplados está Juiz de Fora. A entrega foi realizada durante cerimônia no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.

De acordo com a Agência Minas, os veículos vão reforçar a frota da corporação, que combate infrações de trânsito e criminalidade nas rodovias sob a responsabilidade da PMMG no estado: "Minas Gerais possui a maior malha rodoviária do país. A Polícia Militar Rodoviária é responsável por mais de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas. A ação fortalece a parceria entre a polícia mineira e a Polícia Rodoviária Federal, ampliando a segurança nas rodovias do estado", justifica.

Estradas boas e seguras são fundamentais. É o que o governador Romeu Zema acredita, ao comentar sobre o reforço da ampliação de segurança nas estradas: "[...] rodovia boa e segura é fundamental para qualquer desenvolvimento."



Sobre os benefícios

Dos 853 municípios de Minas Gerais, 51 serão contemplados. São eles: Aimorés, Além Paraíba, Araguari, Araxá, Barbacena, Belo Horizonte, Bom Despacho, Cambuquira, Carangola, Caratinga, Carmo do Paranaíba, Conceição do Mato Dentro, Conselheiro Lafaiete, Conselheiro Pena, Coração de Jesus, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Dona Euzébia, Espera Feliz, Espinosa, Formiga, Frutal, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Ituiutaba, Iturama, Janaúba, Januária, Juiz de Fora, Lavras, Manga, Manhuaçu, Mantena, Mateus Leme, Mirabela, Montes Claros, Nova Ponte, Patos de Minas, Patrocínio, Salinas, São João del-Rey, São Lourenço, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Tupaciguara, Ubá, Uberaba, Uberlândia e Varginha.



Investimento

O aporte financeiro destinado à aquisição dos veículos totaliza R$ 16,3 milhões, provenientes de um convênio celebrado entre a União, por meio da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal em Minas, e o Estado de Minas Gerais, através da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Os veículos adquiridos são do modelo Montana Premier 4x2 1.2 Turbo Flex e, configurados como viaturas, apresentam uma série de itens de série que visam aprimorar a segurança dos militares em serviço. Destaca-se a implementação de blindagem no para-brisa.



Balanço da PM

No cenário das rodovias, somente em janeiro do corrente ano, o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) da PMMG conduziu aproximadamente 22,8 mil operações policiais nas rodovias estaduais e federais delegadas. Tais operações resultaram em 3.123 prisões relacionadas à embriaguez ao volante, mais de 2 mil prisões/apreensões por crimes diversos, a captura de 165 foragidos da Justiça, a recuperação de 195 veículos roubados, a remoção de outros 5.746 veículos e a apreensão de 88 armas de fogo.

Dentre as estratégias adotadas pela PMMG nas rodovias destacam-se o reforço do policiamento nos dias e horários de maior fluxo de veículos, principalmente em vésperas e encerramentos de feriados prolongados. Além disso, incluem-se o mapeamento dos trechos críticos das rodovias, abordagens qualificadas, análise de inteligência e a utilização de tecnologias modernas.