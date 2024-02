Nesta quinta-feira (8), durante o evento do Governo de Minas Gerais no Minascentro, com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi anunciado que São João Nepomuceno vai receber a implentação do Instituto Federal de Educação (IF). A medida visa oferecer ensino médio, cursos técnicos, graduação e pós-graduação para a população da cidade e região.

A Deputada Federal Ana Pimentel, natural de São João Nepomuceno, comemorou em suas redes sociais: "Nós conseguimos o tão esperado Instituto Federal para a nossa cidade [...] Este é um marco significativo para a educação e o desenvolvimento em nossa querida Zona da Mata Mineira. Através do novo PAC do governo Lula consegui essa conquista importante para São João."

Além dessa unidade, Belo Horizonte, João Monlevade, Sete Lagoas, Caratinga, Minas Novas, Bom Despacho e Itajubá também receberão um Instituto.