Duas barras de quase 9kg de cocaína, avaliadas em quase R$ 600 mil, foram apreendidas dentro da mochila de uma passageira de um ônibus intermunicipal, que saiu de Juiz de Fora para Ipatinga, e foi abordado na MG-133, em Coronel Pacheco, na noite dessa quinta-feira (8).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fazia uma fiscalização de trânsito na rodovia quando, na altura do km 42, o veículo foi abordado. Durante vistoria, na bolsa da jovem de 29 anos, os policiais encontraram plásticos com cocaína, as duas barras da mesma droga, um celular e R$ 356 em dinheiro.

A moça contou aos militares que pegou a droga no Bairro Retiro, em Juiz de Fora, e entregaria o entorpecente em Ubá; ela não informou quanto receberia pelo transporte da droga.

Segundo a PMRv, a jovem é reincidente no crime de tráfico de drogas e recebeu voz de prisão, sendo encaminhada para a Delegacia de Plantão em Juiz de Fora.