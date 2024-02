Um suspeito de ser um dos líderes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), em Além Paraíba, foi morto a tiros na madrugada dessa quinta-feira (8). Uma outra pessoa também foi atingida.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que tinha uma pessoa caída no chão no beco da Rua Monsenhor Raul de Faria Cunha, no Bairro Goiabal, e que testemunhas ouviram tiros no local.

As equipes foram direcionadas e identificaram a vítima de 31 anos que, segundo a PM, é ligado ao TCP e apontado como um dos líderes locais dessa facção. A morte foi atestada pelo serviço médico.

Testemunhas disseram aos policiais que duas pessoas em uma moto fizeram os disparos em direção à vítima. Uma delas entregou oito cápsulas deflagradas de calibre 9mm.

Já na manhã do mesmo dia, uma segunda vítima deu entrada em um hospital da cidade com um tiro de raspão na barriga. Essa vítima, que não teve detalhes revelados, contou que estava no beco em companhia da vítima fatal quando duas pessoas em moto chegaram na parte mais alta do beco e desceram atirando.

O carona estaria com uma mochila de entrega de lanche, mas como os dois estavam com capacetes, não foi possível reconhecê-los. Até o momento, ninguém foi preso.