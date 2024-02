Um jovem de 24 anos foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), em Rio Preto, na Zona da Mata mineira. Ele é investigado por lesão corporal contra ex-companheira.

Segundo a ocorrência, o suspeito teria cometido o crime em Porto Real, no estado do Rio de Janeiro. Após a troca de informações entre as corporações dos dois estados, ele foi localizado em um imóvel no Bairro Atalaia.