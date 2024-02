Duas pessoas ficaram feridas gravemente e outras 16 tiveram lesões leves em função do capotamento de um ônibus do Consórcio Cis Verde, que seguia de Pedra Bonita (MG) em direção à Carangola (MG), no Km 5 da MG-265, na manhã desta sexta-feira (9). As vítimas foram socorridas para a Casa de Caridade de Carangola.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista, um homem de 37 anos, alegou ter perdido o controle direcional do veículo ao passar por um trecho sujo de óleo diesel. A Perícia Técnica fez os trabalhos de praxe, liberando o local.

O veículo foi removido por guincho particular. A Defesa Civil jogou serragem na pista para evitar novos sinistros. Agentes do Consórcio CIS Verde acompanharam a ocorrência.

O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por exercício ilegal de profissão/atividade, já que não possui curso especial de transporte de coletivo e de condução de veículo de emergência. Além disso, o tacógrafo- dispositivo que monitora tempo de uso, distância percorrida e velocidade desenvolvida- com aferição do Inmetro, estava vencido, conforme salientou a PMR.