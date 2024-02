Em Congonhas, no Bairro Joaquim Murtinho, um homem de 32 anos foi detido por suspeita de crime de receptação nessa quinta-feira (8). Segundo a ocorrência da Polícia Militar, haviam indícios de que um carro estacionado nas imediações do bairro teria sido clonado.

As equipes se deslocaram ao local e abordaram o dono do veículo. Após a vistoria do carro e a confirmação da receptação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia em Conselheiro Lafaiete.

O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado.