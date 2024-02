Durante as duas últimas semanas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desencadeou uma série de ações para coibir crimes nas cidades que compõem o 13° Departamento em Barbacena (DEPPC), tanto preventivas, quanto repressivas. A PC publicou nesta sexta-feira (9) os resultados desses esforços.

Em Barbacena, foram cumpridos mandados de busca e apreensão para combater o tráfico de drogas e outros crimes na região. Também foi realizada uma ronda noturna com objetivo de fiscalizar, identificar e recuperar veículos com queixa de furto ou roubo, além de combater a prática do “rolezinho”, quando diversos indivíduos saem de motocicleta praticando crimes de trânsito e colocando em risco a segurança deles mesmos e de outras pessoas.

Na operação noturna, foram abordados vários veículos, motocicletas e transeuntes, além da verificação de denúncias relativas ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Na Zona Rural do município de Alto Rio Doce, uma pessoa foi presa em virtude de mandado de prisão. Em Santos Dumont, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelas equipes locais.

Em Conselheiro Lafaiete, um homem de 21 anos foi preso em flagrante após ser abordado em posse de um revólver calibre 32 municiado. Após buscas na residência dele, no bairro JK, também foram apreendidas mais duas munições, uma calibre 32 e outra calibre 38, além de uma bucha de maconha e sementes da mesma substância.

Também foram cumpridos uma série de mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de praticar os mais diversos tipos de crimes, como homicídio e tráfico de drogas, ocorridos na cidade e região. No total, foram presos cinco investigados e apreendidos três adolescentes, todos com envolvimento em homicídios consumados ou tentados.

Já no município de Piranga, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) contra três homens, de idades não identificadas. Segundo a ocorrência, eles seriam suspeitos de um homicídio ocorrido em outubro de 2023.

Outro homem, sem idade identificada, foi levado à delegacia para assinar de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por ter sido encontrado com droga e instrumentos para o consumo.

No Município de Congonhas, durante uma blitz da Polícia Militar com a participação da Guarda Civil Municipal, veículos foram abordados e vistoriados na intenção de coibir a chegada de produtos ilícitos, foragidos da Justiça ou armas de fogo na região. Durante ações para localizar e prender foragidos pela prática de crimes graves, um homem, de 31 anos, foi detido pela PCMG. Ele possuía dois mandados de prisão em aberto, das cidades de Ibirité e Ponte Nova, por tentativa de homicídio.

Na cidade de Ouro Branco, uma operação policial foi realizada para também realizar mandado de busca. O objetivo, segundo a Polícia Militar, era localizar armas de fogo e combater a prática de crimes. Durante as buscas, uma arma de pressão apreendida.

Em Ouro Branco e Carandaí, a Polícia Civil de Minas Gerais, para verificação de veículos e pessoas, realizou uma blitz com objetivo de prevenir crimes na região. Nos municípios de São João del-Rei e Ritápolis, foram cumpridos mandados de busca e apreensão para combater crimes de tráfico de drogas e de violência doméstica contra a mulher.

Foi cumprido também o mandado de prisão preventiva de um homem, de 29 anos, suspeito dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a ex-companheira, além de disparo de arma de fogo em via pública. Segundo a PM, na data do crime, em dezembro de 2023, o suspeito abordou a vítima nas proximidades da residência da mulher e a agrediu com uma coronhada na cabeça. Após a agressão, o suspeito efetuou um disparo de arma de fogo na via pública, além de ameaçá-la alguns dias depois das agressões, quando a ex-companheira se ia para o trabalho.

Na cidade de Andrelândia, a Polícia Civil deteve um integrante de um grupo criminoso da região. O homem, de idade não identificada, é investigado por tráfico de drogas e ameaça, além de ser suspeito por venda de entorpecentes na região.

A equipe da PCMG realizou visitas na região de Andrelândia com o objetivo de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. "Com base nas ocorrências já registradas pelas vítimas, os policiais civis treinados e capacitados para esse tipo de atendimento mantém contato com as mulheres, para dar o devido apoio e orientação", finaliza a PC.