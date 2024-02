Dois motociclistas, de 33 e 40 anos, morreram após uma batida frontal entre os veículos no fim da noite dessa sexta-feira (9) na MGC-120, em Guidoval.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Ubá foi acionada e, após levantamento e informações, foi possível verificar que as duas motos bateram de frente na altura do km 710.

O homem de 33 anos seguia na rodovia no sentido de Guidoval para Ubá quando bateu de frente com a outra moto, onde estava a outra vítima de 40 anos, que seguia no sentido contrário.

A PMRv esclareceu que o perito que esteve no local afirmou que não possível identificar, inicialmente, qual das motos invadiu a contramão de direção.

Os motoristas morreram no local e os corpos foram removidos pela funerária de plantão. Uma das motos foi encaminhada para um pátio credenciado, pois o homem de 40 anos não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD).

A outra moto estava regular e foi liberada para um responsável.