Um jovem de 19 anos em tratamento psicológico, morador de Cataguases, foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Leopoldina enquanto seguia de bicicleta para São Paulo, na tarde dessa sexta-feira (9), na BR-116.

A PRF explicou que as equipes fiscalizavam a rodovia quando, na altura do km 767, perto do posto policial da PRF, perceberam o rapaz na bicicleta e que ele aparentava estar perdido e cansado.

Ele foi abordado e, quando os policiais indagaram se ele precisava de apoio, ele pediu água e perguntou a direção da cidade de São Paulo, porque ele pretendia ir até lá de bicicleta.

Questionado sobre onde morava, ele contou que era de Cataguases, cidade que fica a cerca de 30km do posto da PRF em Leopoldina. Os policiais perceberam a desorientação e falta da razoabilidade nos planos do jovem, pois ele não tinha dinheiro, documentos ou bagagem.

Durante o decorrer da conversa, a equipe constatou que o rapaz estava em uma situação de vulnerabilidade. Foram feitas diversas consultas e contatos e o rapaz foi identificado. Por telefone, os familiares disseram que ele fazia tratamento psicológico.

Os parentes imediatamente foram para o posto da PRF em Leopoldina e encaminharam o jovem para casa.