Um carro clonado foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Leopoldina, na manhã deste sábado (10). O motorista de 44 anos disse que alugou o veículo de um amigo e iria para o Rio de Janeiro. Ele e uma passageira de 36 anos foram detidos.

O carro foi abordado pelos policiais no km 767 e tinha placa do Estado de Goiás. Foi feita uma verificação minuciosa dos elementos de identificação e verificado indícios de adulteração.

Em consultas ao sistema, foi constatado que o veículo era clonado e o carro original tinha placa de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, com ocorrência de furto/roubo em 2022. A ocorrência foi confirmada pelo proprietário do veículo por meio de contato telefônico.

Aos policiais, o motorista disse que alugou o carro de um amigo e que iria para o Rio de Janeiro. Após os trabalhos de rotina, homem e mulher foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo.



Tags:

leopoldina